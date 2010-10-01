Сайт для тур. агенства

Разработка сайта под ключ для тур. агенства, ведущего свою дкятельность на территории Таиланда (Пхукет).

Сайт будет не содержать не только информацию о стране, курорте, экскурсиях, но и будут включать в себя множество разделов и тем. Функциональность тоже будет на уровне - аудио, -видеоматериалы, ссылки в твиттер, вконтакте и прочие современные фичи. Также на сайте будут предоставляться услуги - оплата экскурсий заранее и т.д.

Что уже есть - логотип и полностью продуманный формат сайта.

Что нужно - дизайн и программная часть + потребуется качественная раскрутка по низко и среднечастотным запросам за разумную цену.

Также после полноценного запуска нужна будет поддержка.

От вас требуется желание, а главное профессионализм для воплощения всего этого в жизнь.

Мы нацелены на плодотворное и долгосрочное сотрудничество.

Обязательное условие - опыт в разработке сайтов и портфолио.