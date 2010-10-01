Сайт для тур. агенства

Джумла + Виртумарт Разработка центрального сайта ассоциации центров восточных практик массажа, цигун, других методов традиционных восточных методов лечения. Новости, центры, услуги, описаниие ассоциации, много информации по востоку и практикам, фотогалереи, страницы центров-членов "ассоциации". Вопрос-ответ, мини интернет магазин, ...
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Разработка сайта под ключ для тур. агенства, ведущего свою дкятельность на территории Таиланда (Пхукет).
Сайт будет не содержать не только информацию о стране, курорте, экскурсиях, но и будут включать в себя множество разделов и тем. Функциональность тоже будет на уровне - аудио, -видеоматериалы, ссылки в твиттер, вконтакте и прочие современные фичи. Также на сайте будут предоставляться услуги - оплата экскурсий заранее и т.д.
Что уже есть - логотип и полностью продуманный формат сайта.
Что нужно - дизайн и программная часть + потребуется качественная раскрутка по низко и среднечастотным запросам за разумную цену.
Также после полноценного запуска нужна будет поддержка.
От вас требуется желание, а главное профессионализм для воплощения всего этого в жизнь.
Мы нацелены на плодотворное и долгосрочное сотрудничество.
Обязательное условие - опыт в разработке сайтов и портфолио.
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