Нужно создать Автопортал

Нужно сделать на движке DLE АвтоПортал.

На котором будет публикация новостей + добавление автомобилей на продажу.

Стиль дизайна WEB 2.0 или ваши предложения.

Конкретного ТЗ нет, по этому жду от вас предложений и примеров выполненных работ подобных сайтов (Автомобильная тематика).

Бюджет на создание сайта 200-250$ не более.