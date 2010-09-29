Доброго времени. Некоторое время назад уже открывал подобный проект, но т.к. это был первый опыт обращения на подобный сервис и поэтому просто не был готов к тем вопросам которые всплыли здесь. Так что тот проект пришлось ...
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Требуется срочно создать сайт для турфирмы. Примерная структура и дизайн сайта определены. Нужен сайт с такими модулями как возможность бронирования туров, форум, гостевая книга, баннерные модули, новости компании, фотогалерея и др. Сроки исполнения 2-3 недели.
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