Создание интернет магазина. Срочно!

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок286 просмотров
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Здравствуйте уважаемые Фрилансеры.

Перейду сразу к делу.

Хотелось бы создать интернет магазин с каталогом одежды по типу сайтf Fege.it

С таким же функционалом и всеми фишками, которые есть у них.

Скажите пожалуйста стоимость работы в $ и время исполнения.

13 лет назад
danilkuprin
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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