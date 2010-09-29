Создание интернет магазина. Срочно!

Здравствуйте уважаемые Фрилансеры.

Перейду сразу к делу.

Хотелось бы создать интернет магазин с каталогом одежды по типу сайтf Fege.it

С таким же функционалом и всеми фишками, которые есть у них.

Скажите пожалуйста стоимость работы в $ и время исполнения.