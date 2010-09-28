Создать аналог сайта

Доброго времени. Некоторое время назад уже открывал подобный проект, но т.к. это был первый опыт обращения на подобный сервис и поэтому просто не был готов к тем вопросам которые всплыли здесь. Так что тот проект пришлось ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен простой сайт на бесплатной CMS (php+mysql);
Сайт для художника, продающего свои картины.
Простые разделы: Новости, О картинах, Об авторе, Каталог картин, Контакты;
В каталоге картин - у каждой (25) должна быть своя страница с описанием и фотографиями.
И кнопочка - заказать картину - перемещающая на страницу - с формой отправки сообщения (на Email) (и в этой форме уже указана та картина, с которой пользователь перешел, ему остается добавить количество + свои контактные данные)
Дизайн бесплатный, шаблонный - должен быть нормальный выбор;
Хостинг и домен уже есть;
Тексты мы сами добавим... С Вас только каталог оформить...
В целом все должно быть просто, стильно, НЕ совково... как видите никакого функционала и нет почти...
Пишем:
1. Стоимость
2. Срок
3. Контакты (ICQ/Skype only)
4. Пример похожего сайта из Вашего портфолио.
P.S. Делов на часов 8 для тех кто разбирается...
Спасибо.
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