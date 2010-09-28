Создать аналог сайта

Добрый день.

Нужен простой сайт на бесплатной CMS (php+mysql);

Сайт для художника, продающего свои картины.

Простые разделы: Новости, О картинах, Об авторе, Каталог картин, Контакты;

В каталоге картин - у каждой (25) должна быть своя страница с описанием и фотографиями.

И кнопочка - заказать картину - перемещающая на страницу - с формой отправки сообщения (на Email) (и в этой форме уже указана та картина, с которой пользователь перешел, ему остается добавить количество + свои контактные данные)

Дизайн бесплатный, шаблонный - должен быть нормальный выбор;

Хостинг и домен уже есть;

Тексты мы сами добавим... С Вас только каталог оформить...

В целом все должно быть просто, стильно, НЕ совково... как видите никакого функционала и нет почти...

Пишем:

1. Стоимость

2. Срок

3. Контакты (ICQ/Skype only)

4. Пример похожего сайта из Вашего портфолио.

P.S. Делов на часов 8 для тех кто разбирается...

Спасибо.