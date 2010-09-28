Создать сайт знакомств

Добрый день!!! Необходимо разработать сайт информационно-аналитического сервиса. Сервис предоставляет информацию об услугах организаций в области хостинга(виртуальный хостинг, физический и виртуальный выделенный сервер и т.д.), регистрации доменных имен, проектирования, разработки, дизайна, верстки, программирования, продвижения и обслуживания сайтов. ...
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Нужно создать полностью готовый для работы сайт знакомств
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