Создать сайт знакомств

Есть сайт http://www.svs-solar.ru Открывается дилер в другом городе, для него нужен такой же сайт один в один, на джамле, со следующими изменениями: на главной странице пока будет три позиции: главная, контакты, информация с главной убрать: - спецпредложение, - новые товары, ...