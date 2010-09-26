Туристический портал

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок389 просмотров
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Требуется молодая команда, для реализации туристического портала .

как пример http://www.ruschudo.ru/

портал должен работать как магазин туристических услуг предоставляющий максимум информации об самостоятельной организации отдыха.

на сайте должны работать системы приема платежей

13 лет назад
ander_wolf
Андрей 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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