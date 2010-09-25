Необходим сайт

Кратко: нужен простой сайт, но с возможностью создавать личный кабинет, в котором можно оставлять заявки на вещи из каталога (не корзина, не магазин), а также возможность показывать свои ссылки на интересующие товары.

Запрос на полное ТЗ в личку. В предложениях к проекту прошу указывать примерную стоимость работ.