Создание мини-сайта.

Необходимо создать развлекательный сайт. На сайте должно присутствовать две онлайн игры: "бильярд" и карточная игра "дурак". Посетители должны соревноваться между собой. Все подробности в ЛС. Сроки на выполнение от двух до четырех недель. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать простой мини сайт состоящий из 2 ух основных страниц.
1.Страница подписки , аналогичная этой http://uspehvrabote.ru/,по стилю и дизайну.
Настроить подписную форму и серию писем в MailTUX (автореспондер)
2.И страница с продуктом аналогичная этой http://www.rabotaizdoma.ru/letter.html,тоже по стилю и дизайну.
тексты предоставлю.
Просьба указать цену и сроки .
Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.
В приват желательно не писать-отвечу не всем.
PS. Ответы других пользователей скрыты.
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