Создание мини-сайта.

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок362 просмотра
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Требуется создать простой мини сайт состоящий из 2 ух основных страниц.

1.Страница подписки , аналогичная этой http://uspehvrabote.ru/,по стилю и дизайну.

Настроить подписную форму и серию писем в MailTUX (автореспондер)

2.И страница с продуктом аналогичная этой http://www.rabotaizdoma.ru/letter.html,тоже по стилю и дизайну.

тексты предоставлю.

Просьба указать цену и сроки .

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Ответы других пользователей скрыты.

13 лет назад
Byshkov
Эдуард 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$80
1 день
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