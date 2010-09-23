Создание мини-сайта.

Требуется создать простой мини сайт состоящий из 2 ух основных страниц.

1.Страница подписки , аналогичная этой http://uspehvrabote.ru/,по стилю и дизайну.

Настроить подписную форму и серию писем в MailTUX (автореспондер)

2.И страница с продуктом аналогичная этой http://www.rabotaizdoma.ru/letter.html,тоже по стилю и дизайну.

тексты предоставлю.

Просьба указать цену и сроки .

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Ответы других пользователей скрыты.