Разработать копию сайта biglion.ru

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок222 просмотра
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Создать точную копию biglion.ru. Единственное отличие - мультиязычность (сайт на 2-ух языках).

Цена, сроки?

13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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