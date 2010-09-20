Приватно для AlexsimA

Создание интернет-сайта http://www.music-notation-software.com/

Голованов Дмитрий Владимирович (online_customer), именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Левченко Серафима Викторовна (webDeveloper), именуемая в дальнейшем Фрилансер (или Исполнитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях, изложенных в разделах настоящего Договора, Фрилансер обязуется выполнить работу по созданию программного обеспечения для интернет-сайта http://www.music-notation-software.com/, именуемого в дальнейшем ПО, а Заказчик принять и оплатить ПО. Техническое задание на создание ПО прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.

2. СУММА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена ПО, согласно настоящего Договора, определяется в титульных знаках WebMoney (WMZ).

2.2. Сумма настоящего Договора на момент его заключения составляет 500 WebMoney (WMZ).

2.3. Расчеты за купленное ПО производится Заказчиком с помощью "Сервиса безопасного проведения сделок".

3. СРОКИ СОЗДАНИЯ ПО

3.1. По условиям настоящего Договора Фрилансер обязан предоставить Заказчику ПО в срок до 15.10.2010.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. После выполнения Фрилансером условий настоящего Договора Заказчик обязан завершить созданный платеж, получателем которого является Фрилансер.

4.2. При невыполнении условий настоящего Договора одной из сторон, вторая сторона имеет право обратиться с претензией в службу Арбитража сервиса Weblancer.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению условий настоящего Договора, сторона, заявившая о наступлении форс-мажорных обстоятельств, должна предоставить подтверждающие аргументы второй стороне, а в случае возникновения спорной ситуации, также и службе Арбитража сервиса Weblancer.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия обеими Сторонами его условий и действует до полного выполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

Техническое задание на создания вебсайта www.music-notation-software.com.

Сайт должен быть очень качественный я именно поэтому выбрал вас что на это рассчитываю

1. Сайт для http://www.music-notation-software.com/

На сайте будут размещены лучшие версии наших нотных редакторов (программ для набора нот, партитур, получения оркестровых партий, написания музыки, обучения музыке и изучения музыки).

2. Аудитория – музыканты, педагоги, учащиеся и студенты, композиторы, учебные заведения, все кто использует нотную запись для работы и/или обучения . Т.е. это музыканты с классическим или в том числе классическим музыкальным образованием, многие рокеры например имеют его и они то же наша аудитория наравне с классиками, инструменталистами, джазменами и даже попсовиками, если они конечно нотами пользуются.

3. Цель привлечь целевую аудиторию, представить предложенные программы наилучшим образом, вызвать доверие у посетителей мотивировать их к скачиванию пробных версий и покупкам.

4. Технические детали.

a. Если нет возражений давайте попробуем сайт реализовать на движке, например на Modx или Joomla.

b. Цвета Бекграунд – белый, основной текст – черный.

c. Цвета сайта – я вообщем готов дать вам достаточную свободу в выборе основных цветов, в дизайне я хотел бы видеть (не обязательно как основные цвета) белый, черный, бардовый и/или оранжевый (цвет скрипки), медный или золотистый – цвет духовых инструментов, возможно серебристый. Используйте изображение музыкальных инструментов

(или их фрагментов) скрипка пиано, гитара и т.д. если требуется можете расширить это список если уместно людей(музыкантов), обязательно красивых нот.

Опять же смотрите как всё это ложиться в дизайн – всё должно быть гармонично главное общее впечатление от сайта.

d. Сайт должен корректно отображаться с разрешением 1024*768 и выше. Совместимость со всеми популярными браузерами FF, IE, Chrome, Opera

e. Кодировка UTF8 – наверно лучше всего? Язык английский

f. Структура сайта

i. Main Page (должна содержать подраздел новости). На главной упоминание трёх платных продуктов.

ii. Products

1. Product 1

2. Product 2

3. Product 3

4. Product 4 freeware

5. Product 5 freeware

iii. Download

iv. Buy

1. Product 1

2. Product 2

3. Product 3

v. Support (добавить форму отправки вопроса к саппорту, разделив поддержку техническую и поддержку покупок)

vi. Forum

vii. Press

viii. About

1. Privacy policy

2. Customer care center

g. Структура главного меню

i. Main Page

ii. Products

iii. Download

iv. Buy

v. Support

vi. Forum

vii. Press

viii. About

h. SEO – friendly

i. Ссылки вида mypage.html

ii. Разумеется возможность задать тайтелы, хидеры, дескрипшены, кейворды для каждой страницы, алты для картинок

iii. Все внешние ссылки если не оговорено отдельно закрываем в nofollow. Если нужно то меню (нижнее и верхнее или боковое) то же закрываем nofollow

i. Симпатичный подвал с копирайтом и сслыками на Эбаут, Прийваси полиси, Customer Care Center, Support.

j. Баланс между красотой сайта и акцентом на важных деталях переходах скачивании покупке.

k. Страница покупки у партнёров в нашем упрошено стиле

https://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=8167-38&ss_coupon=DGSM-439M

Они дают возможность менять шапку и т.д.

l. Наполнение текстами которые мы пришлём.

m. Разработка одной виртуальной коробки. Если потребуется больше то либо использовать одну коробку для всех продуктов, либо заказчик сделает вариации коробки за свой счёт. Либо исполнитель за допплату. Без согласования с заказчиком дополнительные коробки не рисовать.

n. Обработка скриншотов где это потребуется на основе скриншотов от заказчика.

o. Добавление кода Google Analitycs Webmasters Tools.

5. Сайты которые нравиться. Это не образцы просто на примере (если они вам нужны) хочу показать что мне понравилось у некоторых конкурентов, с одной стороны хочется красивый сайт с другой акцент на прагматичных кликаьбельных элементах «Купить», «Скачать», «О программе» вот баланс между этими направлениями и прощу создать ,если между ними будет возникать конфликт тогда выбираем прагматичные критерии – то что будет помогать заинтересовывать посетителя, мотивировать его е скачиванию и покупкам. Краткий анализ аналогичных сайтов – это не образцы!

i. http://www.finalemusic.com/ Простой, светлый, аккуратно отформатирован текст, показаны все продукты на главной странице относительно оригинальным способом. Фотки людей (музыкантов) на коробке и в дизайне сайта

http://www.finalemusic.com/Finale/

Хорошо структурированный акцент на фичах, хотя немного начинает пестрить в глазах, когда используют несколько колонок.

ii. http://www.sibelius.com/home/index_flash.html - Приятные цвета, красивый скриншот с перспективой к зрителю. Не нравиться размытые силуэты внизу

http://www.sibelius.com/products/sibelius/6/index.html - хорошее структурированное с картинками описание фич, шахматка (ступеньки абзацев немного сбивают с толку хотя может и освежают дизайн)

iii. http://notation.com/ - Просто аккуратно, нужные кнопки на виду, немного схематично

http://notation.com/NotationProductsFeatureComparison.php

Хороший список фич, но коротковатый

6. Сайт должен акцентировать внимание посетителя на продуктах компании, подчеркивая их высокий (достойный «равный среди лучших» по несколько более доступной цене) статус, основанный на мощной функциональности продуктов.

7. Сроки, цена. Цена 500 долларов. Срок 14-21 дней. С момента получения оплаты через сервис безопасных сделок законченный дизайн должен быть создан в течении 14 дней. После этого исполнитель приступает к наполнению сайта на основе текстов и скриншотов присланных заказчиком, оформляя страницы в соответствии с дизайном сайта и назначением конкретной страницы. После утверждения дизайна (14 дней)с момента получения текста от заказчика исполнитель должен сверстать страницу(страницы) в течении 7-ми дней.