Нужно сделать сайт-библиотеку

Требуется создание корпоративного сайта аналогия asstra.com.ua. Новый сайт с информацией о Асстра Логистик. Рассматриваются кандидаты после предоставления портфолио и шаблонов для сайта данного профиля.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт без СМС, только на файлах и на пхп-вставках.
Объем - порядка 1000 книг
Дизайн - растяжимый.
Шрифты должны быть масшабируемые
ТЗ - в приложении
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