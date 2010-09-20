Необходимо создать сайт с нуля под ключ (с выкладыванием его на сервер). Тематика сайта - информационный сайт-визитка, посвященный работам разных художников и мастеров и информации о них. Это будет не большой, не замысловатый и простой сайт. Всего одна верхняя панель меню с несколькими кнопками. Большое место на сайте будет отводится просмотру изображений (работ художников), по этому хотелось бы чтобы это было удобно и функционально. Также необходим будет форум на сайте и возможность просматривания его на двух языках. Необходимо будет также создать админ-панель с возможностью редактировать информацию на сайте, добавлять или удалять кнопки в меню, модерировать форум и загружать изображения. Сайт должен быть удобным и иметь солидный вид. Дизайна пока нет, буду рад если будет разработан и он. Его стоимость оговорариваем отдельно.