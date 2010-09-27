Создать небольшой сайт для отображения прайс-листа

Сделать сайт-систему на php с базами данных, скриптами и тд. и тп. аналогичную известной SEO системе по продаже ссылок навсегда gogetlinks.net - На сайте должна быть Админка (полная статистика, система должна высчитывать % прибыли системы + ...
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Необходимо сделать сайт, который можно поставить на бесплатный хостинг. Суть сайта заключается в том, что будет только одна страница, где будет отражаться только прайс компании. Образно говоря нужно сделать что-то такое, чтобы разместить в интернете прайс с объявлениями об объектах недвижимости. Закачиваю файл на сайт, и этот файл отображается потом в сети (не ссылка, а таблица с объявлениями). Цена будет минимальная, минимум графики, т.е. будет только логотип компании с контактными данными, ссылки на странице (зем.участки, садовые участки, однокомнатные и прочее) и по этим ссылкам открывается прайс. Мне как-то делали что-то подобное в slaed.
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