Создать небольшой сайт для отображения прайс-листа

Необходимо сделать сайт, который можно поставить на бесплатный хостинг. Суть сайта заключается в том, что будет только одна страница, где будет отражаться только прайс компании. Образно говоря нужно сделать что-то такое, чтобы разместить в интернете прайс с объявлениями об объектах недвижимости. Закачиваю файл на сайт, и этот файл отображается потом в сети (не ссылка, а таблица с объявлениями). Цена будет минимальная, минимум графики, т.е. будет только логотип компании с контактными данными, ссылки на странице (зем.участки, садовые участки, однокомнатные и прочее) и по этим ссылкам открывается прайс. Мне как-то делали что-то подобное в slaed.