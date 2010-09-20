Разработать сайт согласно тех. заданию.

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок302 просмотра
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Необходимо сделать сайт, согласно тех заданию. Тех задание в приложении. Сроки, цена?

13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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