Прокат segway

$1000
Сайты «под ключ»Завершен15 заявок330 просмотров
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1. Изготовление сайта, не более 5 страниц. Сайт посвящен прокату segway на горнолыжном курорте. Основная картинка на главной странице: понорамный снимок гор на фоне которого будут представлены эволюционно 3 типа отдыхающих. 1-й тип – сноубордист в фас, в присядку (начало эволюционного ряда), затем 2-й тип – лыжник вид в полупрофиль и полуприсядку, 3-й тип – турист одетый в зимнюю одежду в профиль, рассекающий хорошо укатанную тропу у горы на segway. Предпочтительные цвета: зеленый, белый и красный (немного).

2. 8 разных баннеров, 6*3 – 3шт, 1,5*2 – 3шт, 1,5*1 – 1 шт.

3. Флаеры с приглашением на шоу и флаеры-купоны (со скидкой).

4. Брошюры с экскурсиями, брошюры с приглашением на шоу-программу.

5. Визитки.

6. Изготовление флеш-ролика для размещения на сторонних сайтах.

Примеры сайтов:

http://segway.2025god.ru/

http://www.segway.la/products_x2.html

http://www.segwaypoint-duesseldorf.de/

http://www.segway-fiss.at/segway/bilder-und-videos/category/2.html

13 лет назад
bisarius
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
$1000
30 дней
Сайт сделан в точности таким, каким его и представлял. Четко, ясно и корректно. Работа гуру с учеником на высочайшем уровне. Огромное спасибо Серафима!
Бисар во время проекта проявил себя с самой лучшей стороны, как Заказчик и как Человек! Приятный в общении, порядочный и ОЧЕНЬ положительный. Я желаю вам, Бисар, всего доброго и на новом сайте и в личной жизни и в бизнесе!
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