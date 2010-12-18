Прокат segway

Сделать сайт-систему на php с базами данных, скриптами и тд. и тп. аналогичную известной SEO системе по продаже ссылок навсегда gogetlinks.net - На сайте должна быть Админка (полная статистика, система должна высчитывать % прибыли системы + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Изготовление сайта, не более 5 страниц. Сайт посвящен прокату segway на горнолыжном курорте. Основная картинка на главной странице: понорамный снимок гор на фоне которого будут представлены эволюционно 3 типа отдыхающих. 1-й тип – сноубордист в фас, в присядку (начало эволюционного ряда), затем 2-й тип – лыжник вид в полупрофиль и полуприсядку, 3-й тип – турист одетый в зимнюю одежду в профиль, рассекающий хорошо укатанную тропу у горы на segway. Предпочтительные цвета: зеленый, белый и красный (немного).
2. 8 разных баннеров, 6*3 – 3шт, 1,5*2 – 3шт, 1,5*1 – 1 шт.
3. Флаеры с приглашением на шоу и флаеры-купоны (со скидкой).
4. Брошюры с экскурсиями, брошюры с приглашением на шоу-программу.
5. Визитки.
6. Изготовление флеш-ролика для размещения на сторонних сайтах.
Примеры сайтов:
http://www.segway.la/products_x2.html
http://www.segwaypoint-duesseldorf.de/
http://www.segway-fiss.at/segway/bilder-und-videos/category/2.html
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! нужен сайт на движке джумла можно без контента . С красивым шаблоном привлекательной галереей и все возможными модулями загрузка сайта на флешке. предлагайте варианты на своих движках . цену прошу не ломить .Закрыт13 лет назад
Требуется разработать сайт по недвижимости на базе 1С-Битрикс. На первом этапе предполагается использовать версию «Стандарт». Краткое ТЗ в аттаче, полная версия будет предоставлена к началу работ. Обратите внимание: проект рассчитан на два этапа, сейчас речь ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен сайт для фирмы по продаже "Nano-pad" Должно быть 3 страницы + контакты. А так же дизайн сайта. Сайт желательно на иврите.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно перенести сайт на другой хостинг. Данных от хостинга нет. Т.е. по сути нужно сделать полную копию сайта. Проект: artelhotel.ru Ваши предложения?Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу готовое решение интернет-магазина шин и дисков. Покажите свои работы и назначте цену.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать простой интернет-магазин по фото и видеотехнике на любой CMS с возможностью дальнейшего расширения функционала. Поскольку со временем планируется увеличить количество товар до 10 тысяч наименований выбор платформы CMS оставляю на выбор разработчика, ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен простой сайт на тему музыкальный портал. Нужно сделать функционировавший сайт со всеми разделами и демонстрирующем контентом. Требуется: создать простенький сайт на CMF DLE 9.0 с адаптированным под него шаблоном и всеми нужными модулями. Функционал: галерея(flash, jQuery) - ...Закрыт13 лет назад
Нужен простенький сайт, по типу сайта визитки, без особых излишков + его раскрутка в поисковиках. icq 192460699Закрыт13 лет назад
Требуется программист для изготовления уникального проекта - игры тетрис на деньги. Суть игры будет заключаться в следующем. Первые три игрока, которые наберут наибольшее количество очков за сутки станут победителями. Для участия в игре люди должны зарегистрироваться ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад