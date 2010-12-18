Прокат segway

1. Изготовление сайта, не более 5 страниц. Сайт посвящен прокату segway на горнолыжном курорте. Основная картинка на главной странице: понорамный снимок гор на фоне которого будут представлены эволюционно 3 типа отдыхающих. 1-й тип – сноубордист в фас, в присядку (начало эволюционного ряда), затем 2-й тип – лыжник вид в полупрофиль и полуприсядку, 3-й тип – турист одетый в зимнюю одежду в профиль, рассекающий хорошо укатанную тропу у горы на segway. Предпочтительные цвета: зеленый, белый и красный (немного).

2. 8 разных баннеров, 6*3 – 3шт, 1,5*2 – 3шт, 1,5*1 – 1 шт.

3. Флаеры с приглашением на шоу и флаеры-купоны (со скидкой).

4. Брошюры с экскурсиями, брошюры с приглашением на шоу-программу.

5. Визитки.

6. Изготовление флеш-ролика для размещения на сторонних сайтах.

Примеры сайтов:

http://segway.2025god.ru/

http://www.segway.la/products_x2.html

http://www.segwaypoint-duesseldorf.de/

http://www.segway-fiss.at/segway/bilder-und-videos/category/2.html