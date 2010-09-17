Изготовление проекта тетрис на деньги

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Требуется программист для изготовления уникального проекта - игры тетрис на деньги. Суть игры будет заключаться в следующем. Первые три игрока, которые наберут наибольшее количество очков за сутки станут победителями.
Для участия в игре люди должны зарегистрироваться в системе, заполнив небольшую регистрационную форму (логин, пароль, фамилия, имя, отчество и e-mail). Система должна следить за тем, чтобы логин был уникальным. Для подтверждения адреса электронной почты и активации данных должна прийти по e-mail специальная ссылка, как это обычно принято.
Введя логин и пароль пользователь входит в специальный кабинет. В этом кабинете должно быть несколько разделов.
Во-первых, должна быть предусмотрена возможность редактирования регистрационных данных. Опять же, при редактировании логина система должна проверять, существует ли уже такой логин в базе данных.
Во-вторых, в кабинете должна быть функция "баланс счета", а также специальный раздел для автоматизированного приема WebMoney. Персональный аттестат имеется. Позже я также планирую подключить возможность пополнения баланса с помощью сотового телефона и других платежных систем.
Главный раздел кабинета - "Играть в тетрис". При входе в этот раздел должна загрузиться игра и появится приветствующее сообщение типа вы уверены, что хотите поиграть и правила игры. В случае положительного ответа, с баланса пользователя списывается соответствующая сумма (5 рублей) и начинается игра. Если денег на балансе не хватает, то должно появится сообщение о недостатке средств на балансе.
А правила игры в тетрис должны быть классические.
Итоги подводятся в 0 часов 00 минут по МСК. В результате, первые три игрока, которые наберут к этому времени наибольшее количество очков станут победителями. Система должна сама определить победителей. На сайте должен быть специальный раздел "Лидеры", в котором будет опубликован список 20 лидеров (указан их логин и лучший результат за сутки).
Победителям, которые заняли первое, второе и третье места система должна автоматически перевести на их внутренний баланс деньги. Сумма выигрыша за первое, второе и третье место указывается в режиме администратора (в Админке).
У пользователей в кабинете также должен быть раздел "Вывод денег". Там пользователи указывают сумму снятия, платежную систему и номер кошелька. Для безопасности, можно прислать пользователю по e-mail сообщение о том, что производится вывод средств и необходимо нажать на ссылку или ввести указанный в
письме код для подтверждения своего намерения о выводе денег.
У пользователя также должен быть раздел "История взаиморасчетов", в котором указываются все операции со счетом (пополнение баланса, снятие со счета) с указанием даты и суммы операции.
Теперь немного слов о режиме администратора (об админке).
1. Должна быть возможность настройки суммы выигрыша за первое, второе и третье места;
2. Должна быть возможность обработки заявок на вывод денег из системы. В таблице указывается:
- Логин;
- Подтвердил или нет пользователь по e-mail заявку;
- Сумма баланса пользователя;
- Сумма, которую пользователь хочет вывести из системы;
- Название выбранной платежной системы (в текущий момент WebMoney);
- Номер кошелька (в текущий момент WMR-кошелек);
- Ссылка на историю взаиморасчетов с данным пользователем.
3. Должна быть возможность удаления пользователя из системы;
4. Возможность редактирования информационных страниц (правила игры и реклама на сайте);
5. Возможность вставки HTML-кода для шапки и подвала сайта.
О дизайне. Дизайн очень простой. Смотрите файлы (user-cabinet.gif и page.gif в приложении). Там должно быть предусмотрено место для вставки HTML-кода для шапки и подвала сайта.
О бюджете. Сразу хочу предупредить, что размер бюджета не большой. Оценить стоимость разработки проекта я не могу, поэтому сообщайте здесь стоимость разработки проекта и сроки его реализации.
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