Мега сайт-сервис для форумов и блогов.

Создать мега сервис для блогов, форумов ,саитов и рабочих столов где люди могут вставлять на свои саиты, блоги - контент (фотки. линейки, смаилик аватары, и кучу всего) с сервиса с помощью кода. То есть сервис получает бесплатную обратную ссылку с их ресурса. С установкой на саит. (интернет магазин) уже есть

Пример 1 варианта. Линейки

Доработать (переделать) существующий сервис http://www.pchelenok.com/lineyki_dlya_forumov/ линеек для форумов, сделать удобное юзабилити, создать разделы по (темам 30 штук) у линеек: Пример сервиса www.infomama.ru/lines/ или lines.ladoshki-forum.ru/t...

1- Для беременных

2- Автомобильные

3- Приколы

4- Эмо

5- Детские

6- Природа

7- Праздники

8- И тд

Остальные предложения по сервису (ЕГО РАЗДЕЛОВ) жду от Вас, или будем думать вместе. По деньгам договоримся.

Жду ваших конкретных предложений. Разделы сервиса должны быть оптимизированы под поиск.

1-Что делали подобное

2- Варианты сервиса

3- Цена/сроки