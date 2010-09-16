Мега сайт-сервис для форумов и блогов.

Требуется разработчик или команда с большим опытом создания WAP сайтов и порталов. Нужно разработать портал для продажи мобильного контента. Возможны варианты с дизайном или чисто разработка. Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио с указанием цен на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать мега сервис для блогов, форумов ,саитов и рабочих столов где люди могут вставлять на свои саиты, блоги - контент (фотки. линейки, смаилик аватары, и кучу всего) с сервиса с помощью кода. То есть сервис получает бесплатную обратную ссылку с их ресурса. С установкой на саит. (интернет магазин) уже есть
Пример 1 варианта. Линейки
Доработать (переделать) существующий сервис http://www.pchelenok.com/lineyki_dlya_forumov/ линеек для форумов, сделать удобное юзабилити, создать разделы по (темам 30 штук) у линеек: Пример сервиса www.infomama.ru/lines/ или lines.ladoshki-forum.ru/t...
1- Для беременных
2- Автомобильные
3- Приколы
4- Эмо
5- Детские
6- Природа
7- Праздники
8- И тд
Остальные предложения по сервису (ЕГО РАЗДЕЛОВ) жду от Вас, или будем думать вместе. По деньгам договоримся.
Жду ваших конкретных предложений. Разделы сервиса должны быть оптимизированы под поиск.
1-Что делали подобное
2- Варианты сервиса
3- Цена/сроки
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