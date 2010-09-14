Сделать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок332 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать сайт и сделать админку под него. Дизайн и ТЗ в аттаче.

ПРЕДОПЛАТЫ нет и не будет.

РАБОТА ПО ПРИНЦИПУ "сделал и показал работу - получил деньги"

Предлагайте ваши цены.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ - 1 неделя!

P.S. Мысли по поводу нового дизайна не нужны (он не очень привлекателен), разве что если можно сделать некоторые косметические изменения.

ТЗ и psd тут - http://rapidshare.com/files/419156638/pages.rar

13 лет назад
Metrix
Рауф 
43 годаАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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