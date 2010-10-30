Личный проект для Дмитрия Закревского (Zakrevskiy)

Нужен аналог http://sauzend.ru/ Указывайте, пожалуйста, цены и сроки.
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Создание сайта портфолифо фотографа. Срок 2 недели.
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