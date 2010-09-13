Сайт о коте

Как я вижу этот сайт… http://tigriko.ru/

Это страничка кота. В будущем, возможно, это будет питомник, но пока только единоличная страничка для представления кота для вязок. Ну и вообще, просто страничка его жизни.

Я отложил несколько ссылок, может они помогут отразить мое представление и настроение. 

При открытии сайта хочется видеть просто страничку с котом - http://www.britancat.ru/, http://www.bri-cats.ru/ - что-то вроде этого. А именно, кот Тишка на фоне еле заметного тигра. Как здесь … http://tigriko.ru/. Вверху среди котов проступает тигр.

На главной страничке вверху фото кота Тишки (вообще его Тигр зовут). Перечисление страничек. Как можно отобразить: сбоку слева или вверху по центру.

Странички в следующем порядке: главная, выставки, о породе, планы, фотогалерея, на заметку, контакты.