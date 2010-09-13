Разработать сайт для туристического агентства

Нужно разработать сайт под ключ для туристического агентства!

Техническое задание в прикрепленном файле.Бюджет может быть увеличен. Срок до 5 дней. Оплата вебмани,либо перевод на карточку. Возможна последующая обработка, помощь в доработке проекта. Нам нужен ответственный человек, который будет доделывать замечания и помогать нам если возникнут вопросы.Желательно иметь опыт в разработке туристических сайтов.Работа до победного конца, чтобы мы остались довольны, а Вы оплатой.

Желательно человек из Харькова.