Cрочно требуется интернет-магазин

Необходимо разработать сайт, нечто вроде интернет магазина по электротехническим товарам, т.е. должен быть рубрикатор, поиск, отсеивание и нахождение конкретно выбранного продукта. Возможность сравнения продуктов различных брендов! Сайт, сам по себе, продавать не будет, ...
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Oscommerce или рассмотрим ваши предложения.
Срочно требуется специалист, который поможет:
1. Установить и настроить полнофункциональный интернет магазин на наш хостинг.
2. Помочь с выбором готового шаблона.Изменить шаблон под наш логотип,в случае необходимости.
3. Организовать миграцию структуры : Торговый каталог-категории-подкатегории из нашей cms . Доступ: http://101pokupka.ru/adminka/ Логин: pokupka Пароль: indus далее Логин: Test пароль: 000000
4. Настроить работу с платежными системами.
5. Организовать пакетную загрузку товаров из готовых Exele файлов
6. Оказание дальнейшей долгосрочной технической поддержки.
Контакты: e-mail: admin(at)101pokupka.ru
Если вы готовы начать работать прямо СЕЙЧАС звоните на сотовый 8-913-11-888-11. Михаил
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