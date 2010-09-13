Cрочно требуется интернет-магазин

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Oscommerce или рассмотрим ваши предложения.

Срочно требуется специалист, который поможет:

1. Установить и настроить полнофункциональный интернет магазин на наш хостинг.

2. Помочь с выбором готового шаблона.Изменить шаблон под наш логотип,в случае необходимости.

3. Организовать миграцию структуры : Торговый каталог-категории-подкатегории из нашей cms . Доступ: http://101pokupka.ru/adminka/ Логин: pokupka Пароль: indus далее Логин: Test пароль: 000000

4. Настроить работу с платежными системами.

5. Организовать пакетную загрузку товаров из готовых Exele файлов

6. Оказание дальнейшей долгосрочной технической поддержки.

Контакты: e-mail: admin(at)101pokupka.ru

Если вы готовы начать работать прямо СЕЙЧАС звоните на сотовый 8-913-11-888-11. Михаил

13 лет назад
TorgWebLine
Михаил 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$1000
10 дней
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