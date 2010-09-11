Требуется разработка и верстка (дизайн свой) информационно-социального портала на JomSocial (joomla) и её компонентах, также скорей всего потребуется небольшая доработка этой системы под нужды портала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 4 сайта визитки по тематике больничный лист.
Так же нужно продвижение их в яндексе за 2-3 месяца в первую десятку(по данной тематике).
Оплата за работу по этапно.
Сроки и цена?
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