Дизайн еще одного хостинг проекта

Уважаемые пользователи.

Требуется исполнитель на простую работу.

Нужно сделать сайт с дизайном под ключ для малого хостинг-проекта.

Дизайн что то вроде как у _http://hvosting.ua/ и http://www.rusonyx.ru/ .

ВНИМАНИЕ Сайт должен нести только информативную часть. т.е. никаких whois, регистрации доменов, а так же прочих приблуд ( включая регистрации на сайте ) не должно быть.

т.е. только информация о тарифах ( вон как у хвостинга красиво сделано, т.е. судя по всему если добавить ТП - его можно "скролить" в выбранной форме ) с зашитыми в них ( мы укажем их сами ) ссылками на биллинг проекта ( ну что то типа http://вася/васинбиллинг/регистрация.php?tarif=1 (2 и т.д. ). Так же учесть возможность добавления новостей на сайт. и какое-нибудь FAQ на ajax. ( поглядите у того же хвостинга ) Заполним мы его сами. Сейчас много CMS интересных для таких целей. Нам не нужны "самопальные" вещи, нам не нужны CMS типа джумла и друпал ( не в обиду его любителям). т.е. сайт на 3-4 странички с возможно динамическим и изменяемым контентом ( это уже все есть в современных CMS ( например MODx ) которые упростят и без того тривиальную задачу исполнителю. По срокам особо не зажимаем.

Более подробно.. хотя и так уже подробнее некуда при общении ICQ/Скайп.

Надеюсь так же на дальнейшие контакты для исполнителя этого проекта в плане "прикручивания" каких-то новых плагинов, того же whois, парсинга до кое-чего и т.д.. но это в планах :)

Способ оплаты - как Вам удобно. У меня аттестат продавца.