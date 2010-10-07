Дизайн еще одного хостинг проекта

Задача - выполнить разработку нового шаблона (темы) для сайта outofworld.net Уже есть: 1. Нарисованный дизайн (psd) 2. Верстка дизайна 3. ТЗ на проект (подробное со скетчами страниц) Нужно сделать: 1. Создать шаблон (тему) под WP3 2. Интегрировать шаблон в существующий сайт 3. ...
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Уважаемые пользователи.
Требуется исполнитель на простую работу.
Нужно сделать сайт с дизайном под ключ для малого хостинг-проекта.
Дизайн что то вроде как у _http://hvosting.ua/ и http://www.rusonyx.ru/ .
ВНИМАНИЕ Сайт должен нести только информативную часть. т.е. никаких whois, регистрации доменов, а так же прочих приблуд ( включая регистрации на сайте ) не должно быть.
т.е. только информация о тарифах ( вон как у хвостинга красиво сделано, т.е. судя по всему если добавить ТП - его можно "скролить" в выбранной форме ) с зашитыми в них ( мы укажем их сами ) ссылками на биллинг проекта ( ну что то типа http://вася/васинбиллинг/регистрация.php?tarif=1 (2 и т.д. ). Так же учесть возможность добавления новостей на сайт. и какое-нибудь FAQ на ajax. ( поглядите у того же хвостинга ) Заполним мы его сами. Сейчас много CMS интересных для таких целей. Нам не нужны "самопальные" вещи, нам не нужны CMS типа джумла и друпал ( не в обиду его любителям). т.е. сайт на 3-4 странички с возможно динамическим и изменяемым контентом ( это уже все есть в современных CMS ( например MODx ) которые упростят и без того тривиальную задачу исполнителю. По срокам особо не зажимаем.
Более подробно.. хотя и так уже подробнее некуда при общении ICQ/Скайп.
Надеюсь так же на дальнейшие контакты для исполнителя этого проекта в плане "прикручивания" каких-то новых плагинов, того же whois, парсинга до кое-чего и т.д.. но это в планах :)
Способ оплаты - как Вам удобно. У меня аттестат продавца.
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