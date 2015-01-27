Разработать шаблон для WordPress 3

Проект начался более месяца назад, ввиду определенных причин (связанных с исполнителем) затянулся на некоторый срок, я проявил понимание к ситуации и не давил на сроки. Тем более, что Юля подавала хорошие надежды. Далее последовала череда обещаний и отсутствие значимых результатов. Все что было предоставлено мне Юлей - это привязанная к движку (без связи с контентом), предоставленная мною, верстка главной страницы и наброски функционала в админке, не завершенные нерабочие интерфейсы. Потом были только обещания, что вот-вот она выложит новую версию. С 16.02 по 20.02 на исполнителя были наложены штрафы в размере 10$/в день за отсутствие видимых результатов. Юля ГАРАНТИРОВАЛА сдать проект 21.02 - обманула, проект до сих пор не завершен, результаты не продемонстрированы. С 20.02 по 26.02 Юля не выходит на связь (icq, mail)! Вынужден отказаться от сотрудничества с Юлей. Девушка проявила себя как непрофессиональный и безответственный исполнитель. Итог, желаемый результат не достигнут, потрачено больше месяца на, как оказалось, пустые обещания, связи с Юлей нет. Настоятельно не рекомендую сотрудничать с Юлей. Кроме приятного общения от нее, как выяснилось, сложно чего либо добиться. 2 СООБЩЕНИЕ Исполнитель вышел на связь, пытаемся восстановить сотрудничество. Проект большой и менять разработчиков, как перчатки, крайне не выгодно.