Разработать шаблон для WordPress 3

$301
Сайты «под ключ»Завершен4 заявки521 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача - выполнить разработку нового шаблона (темы) для сайта outofworld.net

Уже есть:

1. Нарисованный дизайн (psd)

2. Верстка дизайна

3. ТЗ на проект (подробное со скетчами страниц)

Нужно сделать:

1. Создать шаблон (тему) под WP3

2. Интегрировать шаблон в существующий сайт

3. В соответствии с ТЗ доработать несколько плагинов (подогнать под дизайн) + разработать 2 виджета

Убедительная просьба, не подписываться на проект тем, кто не уверен в своих силах!

Наличие портфолио (опыта работы с WP) обязательно!

WordPress
13 лет назад
snn3
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
andron_w
Андрей 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$250
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Yuli_nk
Юлия 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 отзывов(-2)
13 лет назад
$250
5 дней
Проект начался более месяца назад, ввиду определенных причин (связанных с исполнителем) затянулся на некоторый срок, я проявил понимание к ситуации и не давил на сроки. Тем более, что Юля подавала хорошие надежды. Далее последовала череда обещаний и отсутствие значимых результатов. Все что было предоставлено мне Юлей - это привязанная к движку (без связи с контентом), предоставленная мною, верстка главной страницы и наброски функционала в админке, не завершенные нерабочие интерфейсы. Потом были только обещания, что вот-вот она выложит новую версию. С 16.02 по 20.02 на исполнителя были наложены штрафы в размере 10$/в день за отсутствие видимых результатов. Юля ГАРАНТИРОВАЛА сдать проект 21.02 - обманула, проект до сих пор не завершен, результаты не продемонстрированы. С 20.02 по 26.02 Юля не выходит на связь (icq, mail)! Вынужден отказаться от сотрудничества с Юлей. Девушка проявила себя как непрофессиональный и безответственный исполнитель. Итог, желаемый результат не достигнут, потрачено больше месяца на, как оказалось, пустые обещания, связи с Юлей нет. Настоятельно не рекомендую сотрудничать с Юлей. Кроме приятного общения от нее, как выяснилось, сложно чего либо добиться. 2 СООБЩЕНИЕ Исполнитель вышел на связь, пытаемся восстановить сотрудничество. Проект большой и менять разработчиков, как перчатки, крайне не выгодно.
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