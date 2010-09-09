Магазин по фотовидеотехнике на базе Oscommerce

Необходимо создание сайта под ключ "Автоматический обменник титульных знаков WebMoney" с функциями: - обмена; - пополнения титульными знаками; - вывода титульных знаков; - операции с цифровыми чеками Paymer; - операции с WM - картами; - операции с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интернет-магазин по фото-видеотехнике на базе OsCommerce. Поскольку со временем планируется увеличить количество товар до 5 тысяч наименований выбор платформы на базе OsCommerce оставляю на выбор разработчика, главное чтоб база данных быстра работала.
Основные возможности и описание
1) добавление товаров в базу
2) приход и расход товара на торговую точку
3) просмотр наличия товара на торговой точке
4) Импорт/Экспорт в Excel
5) модуль поиска по характеристикам товара
6) Оплата электронными деньгами, пластиковыми картами(в том числе работающие в Украине)
7) Категории пользователей сайта - Не зарегистрированный покупатель - Зарегистрированный покупатель
8) Каждому зарегистрированному покупателю нужно проставить свою скидку в зависимости от суммы покупок с накоплением (ситему скидок оговорим с конкретным разработчиком позже)
9) Возможность вывода информации "С данным товаром покупают также"
10) Возможность загружать несколько фотографий
11) Возможность редактирование статей и новостей
12) Параметры товара: фото (4-5штук), краткое описание
13) Разделы Главная; Оплата; Доставка; Контакты; О нас; Новинки, Акции; Распродажа; Статьи ; Новости; Корзина;
14) Интернет-магазин должен быть двуязычным - на украинском и русских языках
15) В контактах должна быть возможность отправить письмо администратору с указанием своего эл. адреса.
Обязательно:
1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.
1. Наличие почтового ящика.
2. Наличие ICQ или аналогов.
3. Работа по ТЗ
Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник
По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.
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