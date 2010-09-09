Магазин по фотовидеотехнике на базе Oscommerce

Необходимо создать интернет-магазин по фото-видеотехнике на базе OsCommerce. Поскольку со временем планируется увеличить количество товар до 5 тысяч наименований выбор платформы на базе OsCommerce оставляю на выбор разработчика, главное чтоб база данных быстра работала.

Основные возможности и описание

1) добавление товаров в базу

2) приход и расход товара на торговую точку

3) просмотр наличия товара на торговой точке

4) Импорт/Экспорт в Excel

5) модуль поиска по характеристикам товара

6) Оплата электронными деньгами, пластиковыми картами(в том числе работающие в Украине)

7) Категории пользователей сайта - Не зарегистрированный покупатель - Зарегистрированный покупатель

8) Каждому зарегистрированному покупателю нужно проставить свою скидку в зависимости от суммы покупок с накоплением (ситему скидок оговорим с конкретным разработчиком позже)

9) Возможность вывода информации "С данным товаром покупают также"

10) Возможность загружать несколько фотографий

11) Возможность редактирование статей и новостей

12) Параметры товара: фото (4-5штук), краткое описание

13) Разделы Главная; Оплата; Доставка; Контакты; О нас; Новинки, Акции; Распродажа; Статьи ; Новости; Корзина;

14) Интернет-магазин должен быть двуязычным - на украинском и русских языках

15) В контактах должна быть возможность отправить письмо администратору с указанием своего эл. адреса.

Обязательно:

1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.

1. Наличие почтового ящика.

2. Наличие ICQ или аналогов.

3. Работа по ТЗ

Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник

По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.