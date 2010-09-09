Магазин по фотовидеотехнике на базе Oscommerce

$100
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок198 просмотров
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Необходимо создать интернет-магазин по фото-видеотехнике на базе OsCommerce. Поскольку со временем планируется увеличить количество товар до 5 тысяч наименований выбор платформы на базе OsCommerce оставляю на выбор разработчика, главное чтоб база данных быстра работала.

Основные возможности и описание

1) добавление товаров в базу

2) приход и расход товара на торговую точку

3) просмотр наличия товара на торговой точке

4) Импорт/Экспорт в Excel

5) модуль поиска по характеристикам товара

6) Оплата электронными деньгами, пластиковыми картами(в том числе работающие в Украине)

7) Категории пользователей сайта - Не зарегистрированный покупатель - Зарегистрированный покупатель

8) Каждому зарегистрированному покупателю нужно проставить свою скидку в зависимости от суммы покупок с накоплением (ситему скидок оговорим с конкретным разработчиком позже)

9) Возможность вывода информации "С данным товаром покупают также"

10) Возможность загружать несколько фотографий

11) Возможность редактирование статей и новостей

12) Параметры товара: фото (4-5штук), краткое описание

13) Разделы Главная; Оплата; Доставка; Контакты; О нас; Новинки, Акции; Распродажа; Статьи ; Новости; Корзина;

14) Интернет-магазин должен быть двуязычным - на украинском и русских языках

15) В контактах должна быть возможность отправить письмо администратору с указанием своего эл. адреса.

Обязательно:

1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.

1. Наличие почтового ящика.

2. Наличие ICQ или аналогов.

3. Работа по ТЗ

Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник

По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.

13 лет назад
Ol4yk
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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