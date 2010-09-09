Автоматический обменник титульных знаков WebMoney

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок417 просмотров
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Необходимо создание сайта под ключ "Автоматический обменник титульных знаков WebMoney" с функциями:

- обмена;

- пополнения титульными знаками;

- вывода титульных знаков;

- операции с цифровыми чеками Paymer;

- операции с WM - картами;

- операции с ваучерами Ukash

- пополнение WebMoney за SMS;

- информера;

- партнерская программа;

13 лет назад
Hans09
Павел 
54 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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