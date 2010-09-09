Требуется на основе модуля FiveStar сделать возможным оценивать материал по большому количеству различных параметров. Затем через Views вывести список, который мог бы сортироваться по статистическим данным каждого из этих критериев, а также и по еще ...
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Необходимо создание сайта под ключ "Автоматический обменник титульных знаков WebMoney" с функциями:
- обмена;
- пополнения титульными знаками;
- вывода титульных знаков;
- операции с цифровыми чеками Paymer;
- операции с WM - картами;
- операции с ваучерами Ukash
- пополнение WebMoney за SMS;
- информера;
- партнерская программа;
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