Многокритериальная оценка материала в Друпале

Сайты «под ключ»Завершен2 заявки114 просмотров
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Требуется на основе модуля FiveStar сделать возможным оценивать материал по большому количеству различных параметров. Затем через Views вывести список, который мог бы сортироваться по статистическим данным каждого из этих критериев, а также и по еще нескольким параметрам: дата публикации, сколько раз добавлено в избранное...

Еще одной важной функцией хочется видеть возможность при составлении рейтингов (сортировка списка) не учитывать материалы, имеющие малое количество голосов. Позволить этот порог устанавливать пользователям, а администраторам — значение порога по умолчанию.

Возможно, в такой конфигурации модуль Fivestar использовать не целесообразно. Готов рассмотреть другие варианты.

Хотелось бы в предложениях увидеть ориентировочную цифру. Подробное ТЗ вышлю после первого общения.

13 лет назад
Solariss
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
jlw
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$180
10 дней
Очень доволен работой Юрия — результат превзошел ожидания! На данный момент это мой самый позитивный опыт работы с программистами. Доволен абсолютно всем: профессиональной компетенцией, подходом к работе и человеческому отношению. Однозначно рекомендую другим и сам надеюсь на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Кирилл - отличный заказчик. Легко найти общий язык и с оплатой нет проблем.
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