Многокритериальная оценка материала в Друпале

Здравствуйте. Срочно нужен сайт, аналог orbistrends.com сайт должен быть на двух языках Русский и Английский. жду ваше портфолио и примерные цены. (С выбранным исполнителем будем работать ещё по трём подобным проектам.) Шаблонные предложения не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на основе модуля FiveStar сделать возможным оценивать материал по большому количеству различных параметров. Затем через Views вывести список, который мог бы сортироваться по статистическим данным каждого из этих критериев, а также и по еще нескольким параметрам: дата публикации, сколько раз добавлено в избранное...
Еще одной важной функцией хочется видеть возможность при составлении рейтингов (сортировка списка) не учитывать материалы, имеющие малое количество голосов. Позволить этот порог устанавливать пользователям, а администраторам — значение порога по умолчанию.
Возможно, в такой конфигурации модуль Fivestar использовать не целесообразно. Готов рассмотреть другие варианты.
Хотелось бы в предложениях увидеть ориентировочную цифру. Подробное ТЗ вышлю после первого общения.
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