Сайт визитка

$250
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки188 просмотров
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Доброго времени суток !

Сделать сайт ,минимум информации .

Красивый дизайн .

Наверно больше нужен дизайнер . чем программист .

Подробности пишу в личке.

Стучитесь открою :).

13 лет назад
Artyr_009
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