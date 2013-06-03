Artyr_009

Артур Фельдман Artyr_009

 
39 летИрландия/Корк
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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"подумай прежде чем подумать"

"Цель оправдывает средства"

" Торопись медленно"

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программист по wordpress, срочная работа сегодня на пару часов

    Добрый день уважаемые фрилансеры . Нужно на сайте на wordpress ,почистить правильно главную страницу  . В общем пару часов работы . У кого есть свободных пару часиков СЕГОДНЯ ,пишите жду , и цену за час вашей плодотворной работы .

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип агенства недвижимости.

    $50

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры . Нужно нарисовать логотип для агенства по недвижимости . Агенство находится в Ирландии . Соответственно название на английском языке состоит из двух слов не связанных с недвижимостью как таковой . Название будет предоставлю исполнителю ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн под бирдекель в кореле для лазерного станка.

    Доброго времени суток уважаемые дизайнеры . Задача нарисовать красивый дизайн для бирдикель . Бирдиель будет резаться лазерным станком и задача не просто нарезать а еще отгравировать рисунок . Другими словами подставка под кружку . ТЗ : С одной стороны подставки ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно нарисовать план выставочного стенда

    Доброго времени суток уважаемые дизайнеры . Нужно нарисовать программно или от руки ,выставочный стенд размером 2м/2м/2.80. В самом стенде будут размещены стол , стул , сверху две лампы и продукция . Работа не идеальная но должно выглядеть доступно ...

    Чертежи и Схемы13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт на Wordpress.

    Нужно переделать несколько сайтов на Wordpress. Требования к разработчику : - Минимальное среднее знание английского языка ,сайты на английском . - Большой опыт работы с Wordpress шаблонами, плагинами. - Понимание SEO алгоритмов, опыт работы с Yoast SEO и другими . - Опыт работы ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3д Рисунки .

    Доброго времени суток , уважаемые фрилансеры ! Нужно нарисовать пару тройку рисунков на белом фоне , и один в интерьере . Пожалуйста ваши сроки и цены . Исходник файл coreldraw . То что нужно и как рисовать прикрепил . Все подробности ...

    CorelDRAW
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение для android и iPhone.

    Доброго времени суток . Приложение нужно для управления с телефона подсветкой , будем считать часть функции умного дома . Имея в руке устройство с android или iPhone , мы можем управлять отдельной системой подсветки в ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Vector graphics в Corel

    Доброго времени суток . Задача нарисовать минимум 20 векторных иллюстраций,по разным тематикам . Векторные рисунки будут применяться для выреза полотен на лазерном станке . Пример что нужно рисовать прилагается. Ваши цены и сроки ?

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно нарисовать рисунки для постеров

    Векторные рисунки для постеров и картинок. В поиске людей с очень большой фантазией, тематики разные, приоритет по тематике детские рисунки. Подробности в личке. На почту всем желающим скину нужные работы. Предоставьте вашу почту обязательно

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать рисунки для постеров .

    Векторные рисунки для постеров и картинок. В поиске людей с очень большой фантазией ,тематики разные ,приоритет по тематике детские рисунки. Подробности в личке . На почту всем желающим скину нужные работы .

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание игр для Iphone/Ipad

    $5000

    Доброго времени суток ! Нужно сделать качественную Игру . ТЗ присутствует . От вас портфолио и цена от ... и .... до . Только после просмотра вашего портфолио ,я вам постучусь . Людям без портфолио не беспокоить ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Информационный бизнес портал

    $7500

    Повторно. Всем Фрилансерам .Доброго времени суток. К вашему вниманию проект , зревший долгое время ! вот созрел. Тематика проэкта в расширенном ТЗ. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА : Оставлять заявки с портфолио(опыт работы над проектами данного уровня) .предпочтение студиям или фрилансерам ...

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск предприятий в Европе.

    Доброго времени суток ! Работа след. Надо найти предприятия в Европе . Контакт это сайт . Ищем : Германия Австрия Бельгия Италия Испания Словакия Португалия Чехия И так ваши предложения по цене одного контакта ?!

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация в PowerPoint

    $50

    Необходимо создать презентацию магазина в PowerPoint обьемом около 10 страниц. Ваши предложения по стоимости и портфолио обязательно. Есть два сайта магазинов в австрии. 1)http://www.fabo.at/ 2)http://www.colli.at/ В основном работать будем с первым поэтому нужна презентация первого магазина.но ...

    PowerPoint
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт приватно для Прошин Дмитрий (webmix)

    $500

    Создать сайт, для продажи завода . Привлекательный дизайн. На 3-7 страниц. 1 стр.Описание завода.+ дизайн главной. 2стр.Это мультипликационная карта на которой будет нарисован обект теретория и географическая схема . Функция такова :наводиш например курсором на наресованое здание на карте: ...

    AjaxFlash
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Программист по wordpress, срочная работа сегодня на пару часов
Онлайн общение. Быстрая оплата. Все супер! Рекомендую.
Отличная и быстрая работа .
Ответный отзыв
Pomornik
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$32
10 баллов
7 лет назад
3д графика рекламной вывески .
Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
Отличная работа .
Ответный отзыв
f_s_print
Светлана 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать красивый прайс лист
Отличный заказчик, четко поставлена задача, быстрая оплата. Рекомендую.
Отличная работа .
Ответный отзыв
JaneYR
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Коммерческое предложение в PowerPoint
С Артуром очень приятно работать. Очень чёткая постановка задачи, предоставление всей информации для её выполнения и быстрый приём работы.
Приятно работать . Все сделанно в указаные сроки .
Ответный отзыв
Maks-0906
Максим 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-2)
$100
10 баллов
12 лет назад
Создание игр для Iphone/Ipad
Отличный заказчик. Грамотно составил ТЗ, постоянно на связи, отвечает на возникшие вопросы. Приятно работать с таким человеком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
У человека большие перспективы , рекомендую для работы над любыми проектами , так как подсказывал в ряде других проектов которые у меня делаются . Есть на связи , в любой момент может прийти идея как где и что поправить , с пониманием относится к творческим моментам . Удачи в работе и жизни .
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