Добрый день уважаемые фрилансеры . Нужно на сайте на wordpress ,почистить правильно главную страницу . В общем пару часов работы . У кого есть свободных пару часиков СЕГОДНЯ ,пишите жду , и цену за час вашей плодотворной работы .
"подумай прежде чем подумать"
"Цель оправдывает средства"
" Торопись медленно"
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры . Нужно нарисовать логотип для агенства по недвижимости . Агенство находится в Ирландии . Соответственно название на английском языке состоит из двух слов не связанных с недвижимостью как таковой . Название будет предоставлю исполнителю ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $32
Доброго времени суток . Нужно нарисовать в 3д ,дизайн вывески по предоставленному мной ТЗ . ТЗ в личку всем желающим .3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать красивый прайс-лист в формате PDF. Шапка - логотип ,краткое описание . Фото - продукта ,описание продукта , цены опт/розница. Снизу реквизиты .Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток уважаемые дизайнеры . Задача нарисовать красивый дизайн для бирдикель . Бирдиель будет резаться лазерным станком и задача не просто нарезать а еще отгравировать рисунок . Другими словами подставка под кружку . ТЗ : С одной стороны подставки ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Буклет евро 2 фальца . Белый. На внешней видной странице логотип и описание красивым шрифтом . Внутри продукция цены и реквизиты . Предложите ваши цены и сроки .Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток уважаемые дизайнеры . Нужно нарисовать программно или от руки ,выставочный стенд размером 2м/2м/2.80. В самом стенде будут размещены стол , стул , сверху две лампы и продукция . Работа не идеальная но должно выглядеть доступно ...Чертежи и Схемы13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно переделать несколько сайтов на Wordpress. Требования к разработчику : - Минимальное среднее знание английского языка ,сайты на английском . - Большой опыт работы с Wordpress шаблонами, плагинами. - Понимание SEO алгоритмов, опыт работы с Yoast SEO и другими . - Опыт работы ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток , уважаемые фрилансеры ! Нужно нарисовать пару тройку рисунков на белом фоне , и один в интерьере . Пожалуйста ваши сроки и цены . Исходник файл coreldraw . То что нужно и как рисовать прикрепил . Все подробности ...3D-графика12 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток . Приложение нужно для управления с телефона подсветкой , будем считать часть функции умного дома . Имея в руке устройство с android или iPhone , мы можем управлять отдельной системой подсветки в ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток . Задача нарисовать минимум 20 векторных иллюстраций,по разным тематикам . Векторные рисунки будут применяться для выреза полотен на лазерном станке . Пример что нужно рисовать прилагается. Ваши цены и сроки ?Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Векторные рисунки для постеров и картинок. В поиске людей с очень большой фантазией, тематики разные, приоритет по тематике детские рисунки. Подробности в личке. На почту всем желающим скину нужные работы. Предоставьте вашу почту обязательноИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт10 лет назад
Я даю вам исходники , вы его перерисовыете в Corel файлы. Исходник дам вам, на почту . Цена за 1 один . Цена от 10-ти. Цена от 50 -ти.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт11 лет назад
Векторные рисунки для постеров и картинок. В поиске людей с очень большой фантазией ,тематики разные ,приоритет по тематике детские рисунки. Подробности в личке . На почту всем желающим скину нужные работы .Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Оформить коммерческое предложение в виде презентации PowerPoint. Подробности товара и фотографии в личке на почту .Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5000
Доброго времени суток ! Нужно сделать качественную Игру . ТЗ присутствует . От вас портфолио и цена от ... и .... до . Только после просмотра вашего портфолио ,я вам постучусь . Людям без портфолио не беспокоить ...Разработка игр1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $7500
Повторно. Всем Фрилансерам .Доброго времени суток. К вашему вниманию проект , зревший долгое время ! вот созрел. Тематика проэкта в расширенном ТЗ. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА : Оставлять заявки с портфолио(опыт работы над проектами данного уровня) .предпочтение студиям или фрилансерам ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток ! Работа след. Надо найти предприятия в Европе . Контакт это сайт . Ищем : Германия Австрия Бельгия Италия Испания Словакия Португалия Чехия И так ваши предложения по цене одного контакта ?!Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать презентацию магазина в PowerPoint обьемом около 10 страниц. Ваши предложения по стоимости и портфолио обязательно. Есть два сайта магазинов в австрии. 1)http://www.fabo.at/ 2)http://www.colli.at/ В основном работать будем с первым поэтому нужна презентация первого магазина.но ...Презентации1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Создать сайт, для продажи завода . Привлекательный дизайн. На 3-7 страниц. 1 стр.Описание завода.+ дизайн главной. 2стр.Это мультипликационная карта на которой будет нарисован обект теретория и географическая схема . Функция такова :наводиш например курсором на наресованое здание на карте: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад