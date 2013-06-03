Доброго времени суток , уважаемые фрилансеры ! Нужно нарисовать пару тройку рисунков на белом фоне , и один в интерьере . Пожалуйста ваши сроки и цены . Исходник файл coreldraw . То что нужно и как рисовать прикрепил . Все подробности ...