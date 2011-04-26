Снять информацию с сайтов (граббером)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок387 просмотров

Доброго времени суток .

Есть два сайта (в личке урлы дам), на них ценная информация с фото.

Надо это все аккуратно собрать и предоставить мне в доступном виде .

Все вопросы в личной беседе . стучитесь открою . :)

15 лет назад
Artyr_009
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 минут назад
15 лет назад
$230
7 дней
Сделано все быстро и ответственно. Рекомендую .
Отличный заказчик! Оплата предоплатой, никаких проблем и вопросов. Часто на связи, четкие ответы на возникающие вопросы. ТЗ составлено правильно. Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 минут назад
15 лет назад
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