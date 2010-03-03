Внедрение нового макета на cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок155 просмотров

Необходима интеграция нового макета (главной и внутренних) на существующую структуру сайта, без потери и повреждения структуры.

Сайт дам при личном контакте.

Общение:

скайп - bausovru

Сроки и цены - предлагайте.

Оплата WMR

15 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров