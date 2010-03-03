Нужен скрипт тизерной сети такой как teasernet.com или похожий. Жду Ваших предложений с ценой и сроками.
Перевести 15 строчек JavaScript на Pascal
Требуется перевести небольшой код (до 15 строчек) JavaScript на Pascal. В коде происходит работа со строкой. Тот, кто возьмется за работу должен неплохо работать в JavaScript, так как начинающему код может показаться немного трудным. Не знаете паскаль? Не проблема, - просто объясните мне, как работает код, я сам напишу. Работа по сути на десять-пятнадцать мин.
ICQ: 18восемь-ноль46
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