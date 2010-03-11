Есть сайт, нужно сделать к нему доску объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок215 просмотров

Есть сайт,нужно сделать к нему доску объявлений)или внедрить готовый скрипт

15 лет назад
glam0ur
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$50
7 дней
Задание было сделать доску объявлений, с заданием справился в указанные строки, теперь на моем сайте есть доска. Спасибо огромное! 10 баллов!
С заказчким работать приятно, но лучше всего если у него было бы конечно подробное ТЗ, а так предоплату внес без проблем, с оплатой таже вопрос не возникло, приятный в общении, приятно сотрудничать с ним

Заявки фрилансеров

Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад