Приватный проект для Романыча Романа (itspoma)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка130 просмотров

Нужен скрипт, подробности в приват. Надеюсь на сотрудничество. :)))

15 лет назад
asstreya
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

itspoma
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Роман - профессионал своего дела. Работа была выполнена просто с молниеносной скоростью и заслуживает самой высокой оценки!!! Блестяще!!! Рекомендую всем, кто ценит высокий уровень работы и ищет настоящих профи своего дела!
Приятная в общении, четкое задание.. рекомендую! =) +10

Заявки фрилансеров

itspoma
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад