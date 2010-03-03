Скрипт постинга и парсинга

Скрипт постит информацию в онлайн сервис и парсит результаты.

Результаты записываем в базу и юзабельно выводим на страницу.

Делаем сортировку результатов.

Можно использовать наш интерфейс на базе смарти или симфони или любой свой интерфейс.

всего постим 1000 раз в день в каждый из 3 сервисов и делаем стольок же записей в базу.

подробно описание по почте и по скайпу голосом.