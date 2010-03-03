Сделать web-сайт рабочим

Есть дизайн моей веб страницы, надо его запрограммировать и научить меня самой вносить изменения (даты, заметки, новости, менять видео и музыку...)

дизайн здесь:

www.matthiasrethmann.de/kossinskaja_web.zip

Если Вас проект заинтересует, вышлите пожалуйста Bаши предложения c:

1. стоимость

2. сроки

3. Ваши условия

4.возможна ли оплата после окончания проэкта (после утверждения я плачу, Вы переносите на мой хостинг)

с надеждой на совместное плодотворное сотрудничество,

Надя