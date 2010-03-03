Сделать web-сайт рабочим

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок376 просмотров

Есть дизайн моей веб страницы, надо его запрограммировать и научить меня самой вносить изменения (даты, заметки, новости, менять видео и музыку...)

дизайн здесь:

www.matthiasrethmann.de/kossinskaja_web.zip

Если Вас проект заинтересует, вышлите пожалуйста Bаши предложения c:

1. стоимость

2. сроки

3. Ваши условия

4.возможна ли оплата после окончания проэкта (после утверждения я плачу, Вы переносите на мой хостинг)

с надеждой на совместное плодотворное сотрудничество,

Надя

15 лет назад
NADiA_Kossi
Надия 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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