Доработка DLE, написание модулей.

Нужен фрилансер с оптым работы на DLE

основные задачи:

написание модулей

Создание хаков

ищу штатного фриласера с оплатой за работу по факту:

- Оплата от 2$ до 15$ за модули и хаки ( всегда по договорённости)

- Система расчёта только Веб Мани

- Фрилансер должен появляться каждый день в интернете

- буду делать примерно по 3 - 4 заказа в неделю

Для связи: Маил агент [email protected] ася 509752