Указываем имя сайта. Указываем количество уровней вложенности, которое нужно проиндексировать от главной. Указываем 2 фильтра: 1. Список подстрок которые должен содержать УРЛ (хотябы 1 из всего списка), чтобы мы обрабатывали страницу; ...
Простейшая форма для заполнения клиентами
Нужно сделать форму для посетителей сайта, которые решили заказать товар. Заполненная форма отправляется на заданный в скрипте e-mail.
Вот какая должна быть форма (все поля обязательны к заполнению):
*Телефон:
*Фамилия:
*Имя:
*Отчество:
*Индекс:
*Область:
*Город:
*Адрес:
простейшая капча (если она не повлияет на стоимость выполнения данной работы, если из-за капчи стоимость выполнения данной работы возрастет, то не она нужна)
и кнопочка "Отправить"
Вот и вся форма...
Выбранный исполнитель
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