Простейшая форма для заполнения клиентами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки123 просмотра

Нужно сделать форму для посетителей сайта, которые решили заказать товар. Заполненная форма отправляется на заданный в скрипте e-mail.

Вот какая должна быть форма (все поля обязательны к заполнению):

*Телефон:

*Фамилия:

*Имя:

*Отчество:

*Индекс:

*Область:

*Город:

*Адрес:

простейшая капча (если она не повлияет на стоимость выполнения данной работы, если из-за капчи стоимость выполнения данной работы возрастет, то не она нужна)

и кнопочка "Отправить"

Вот и вся форма...

15 лет назад
kadurban
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$5
1 день
За несколько минут и без лишних вопросов выполнил работу. Обязательно буду обращаться еще.
Наше сотрудничество длилось не более 10 минут т.к было сразу написано что нужно и было у меня готовое решение для возникшей задачи перед Сергеем - просто здорово :)

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад