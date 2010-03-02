Сервис рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок181 просмотр

Требуется СРОЧНО разработать не сложный функционал сервиса.

Сервис собирает информацию с одних пользователей и отправляет другим.

Дизайн: www.qart.ru/vikup2.jpg

стиль 2.0 минимум графики только нужные красивые поля и шапка -

Задание описано ниже в файле.

От вас необходимо получить

1. Стоимость работы

2. Сроки.

Жду в личку. Работа на 1-2 дня имхо.

15 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров