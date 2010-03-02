Стандартная форма предполагает заполнение текстовых полей. Необходимо добавить возможность загрузки файлов с ограничением по-размеру. Документация по особенностям системы здесь http://manual.amiro.ru/doc/integracija-storonnih-modulej-nadstrojki/
Сервис рассылки
Требуется СРОЧНО разработать не сложный функционал сервиса.
Сервис собирает информацию с одних пользователей и отправляет другим.
Дизайн: www.qart.ru/vikup2.jpg
стиль 2.0 минимум графики только нужные красивые поля и шапка -
Задание описано ниже в файле.
От вас необходимо получить
1. Стоимость работы
2. Сроки.
Жду в личку. Работа на 1-2 дня имхо.
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