Подключить к VirtueMart мерч оплаты эл. деньгами

Есть магазин. Нужно приделать к нему мерч, что бы была возможность оплаты электронными-валютами как сразу после оформления заказа, так и после подтверждения заказа у менеджеров - с выставление счета в тех же электронных-валютах, т.е. менеджер подтвердил наличие (например радио-кнопкой) и покупателю отправляется автоматически письмо с возможными вариантами оплаты.