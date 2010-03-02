Сайт на Wordpress.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок252 просмотра

Приветствую!

Требуется специалист по Wordpress способный быстро и качественно поднять CMS на основе готового дизайна.

Пример сайта, который необходимо собрать: http://www.elegantthemes.com/preview/Lumin/

Дизайн будет предоставлен, примеры дизайна: http://www.elegantthemes.com/

Сроки? Цена? Примеры работ.

Заранее благодарю.

WordPress
15 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Запрограммировать flash карту метро

    $50

    Для карты метро Петербурга сделать возможность отмечать станции (множественно) как на http://www.mian.ru/Swfs/rkMetro_v3.swf?selectedS=&amp;modeMetro=search&amp;xmlMetro=/HttpHandlers/MetroOnStation.ashx?tp=Houses. За основу взять карту http://www.tutu.ru/i/map/spb/9164.gif Данные передавать в javascript - просто номера выбранных станций. По срокам сегодня-завтра.

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать скрипт поисковой системы Donish.tj

    Здравствуйте всем вебмастерам! И так есть поисковая система Donish скрипт магиксеарч. www.donish.tj Задача нужно сделать чтоб например 10 сайт видео индексирован на поисковике один из этот человек хочет чтоб его сайт при ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавить несколько страничек на ExpressionEngine

    Нужен человек знакомый с ExpressionEngine. Нужно прописать и добавить несколько новых страничек и сделать ссылки с существующего меню на них. Или проконсультировать как это сделать! Моя аська - 417(восем пять шесть)910

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Каталог фирм и услуг для сайта на Joomla

    Добрый день, Требуется вставить модуль "Каталог фирм и услуг" на сайт, стоящий на Joomla. Пожалуйста высылайте ссылки на сделанные Вами подобные работы. Модуль может быть основан на SOBI2 или на ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash-оболочка для баннера

    $10

    Необходимо реализовать Flash-ролик, который подгружает в себя указанный баннер (SWF, JPG, GIF, PNG). Баннер определяется по передаваемой переменной из HTML (FlashVars), если переменная не определена, то загружаем баннер по умолчанию. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Импорт XLS

    Есть xls файл его нужно импоритировать в систему (функция записи данных будет предоставлена, на нее нужно будет подать массив данных из файла). есть вероятность что файлы могут быть большими, поэтому нужно чтобы можно было ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Карта Гугл

    http://www.rlcompany.ru/gmap/ Нужна вот такая карта, чтобы при вводе в форму населенного пункта, он отобажался на карте Только это. Ничего больше Оплата Яндекс-деньгами

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер статистики LI

    Нужен парсер вот этой статистики на PHP: http://www.liveinternet.ru/cgi-bin/search.cgi?ask=nokia&amp;test=%F2%E5%F1%F2 На входе файл экселя со словами в столбик. На выходе файл экселя, где 1ая строка – ключи, под ними в столбиках оба графика снизу ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад