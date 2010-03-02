Парсер статистики LI

Нужен парсер вот этой статистики на PHP: http://www.liveinternet.ru/cgi-bin/search.cgi?ask=nokia&test=%F2%E5%F1%F2

На входе файл экселя со словами в столбик.

На выходе файл экселя, где 1ая строка – ключи, под ними в столбиках оба графика снизу справа (со страницы), потом 2 группы слов - тематический кластер и уточняющие запросы.

Работа с большим количеством строк, предусмотреть и протестировать задержки. Если удобнее – можно выводить графики в HTML, т.е. парсер сам на php, я ввожу туда слова, после получаю экран, где все слова и графики сопоставлены, а в файле экселя слова из левой колонки, графики тогда в файле не нужны. Если есть уже другие реализации, варианты, готов рассмотреть.