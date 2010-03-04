Необходимо прописать noindex на некоторых страницах сайта.Движок PHPShop.
Shop Script Free aux-страницы загнать в общ.табл.
Есть сайт на shop script free. В админке сделана фозможность редактирования того, что раньше было aux-страницами таблицы базы данных. То есть теперь содержимое информационных страниц храниться в БД. Для этих таблиц задаются META DESCRIPTION, META KEYWORDS и META TITLE...
Что нужно:
Нужно сделать вывод содержимого этих страниц в общедоступной части сайта.
Если получится, нужно будет еще организовать поиск по новостям и этим информационным страницам.
Заявки просьба отправлять на art_y10[сабака]ukr.net Тут бываю редко.
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