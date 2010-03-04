Shop Script Free aux-страницы загнать в общ.табл.

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Завершен1 заявка125 просмотров

Есть сайт на shop script free. В админке сделана фозможность редактирования того, что раньше было aux-страницами таблицы базы данных. То есть теперь содержимое информационных страниц храниться в БД. Для этих таблиц задаются META DESCRIPTION, META KEYWORDS и META TITLE...

Что нужно:

Нужно сделать вывод содержимого этих страниц в общедоступной части сайта.

Если получится, нужно будет еще организовать поиск по новостям и этим информационным страницам.

Заявки просьба отправлять на art_y10[сабака]ukr.net Тут бываю редко.

15 лет назад
art_y10
Артем 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
3 дня
Отличный специалист. Все в срок и по высшему качеству! Помимо варианта который требовался, специалист предложила более правильный! Рекомендую!
Очень приятно было работать. Артем точно и доходчиво описал, что нужно сделать. Лишних заданий не навешивал. Умеет слушать. Оплатил сразу же после исполнения ТЗ. Рекомендую другим исполнителям.

Заявки фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад