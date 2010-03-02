Требуется написание скрипта на PHP5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок206 просмотров

Добрый день.

Для интеренет магазина необходимо написание скрипта на PHP5. Суть такова: клиент интернет магазина переводит деньги через WebMoney на определённый счёт, после чего они отображаются в графе баланс в его учётной записи на сайте. После оплаты товара с этого баланса списывается определённая сумма и она уходит на другой WebMoney счёт.

Если сможете помочь, жду предложений по цене и срокам.

PHP
15 лет назад
Lingcity
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

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