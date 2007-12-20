Редизайн сайта под управлением 1C-bitrix

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок301 просмотр

Требуется Веб-программист для изменения сайта под новый дизайн. Сайт управляется системой 1С-bitrix. Работа должна быть выполнена за 15-20 дней. Также нужно найти ошибки и исправить их. В случае, если работа веб-программиста понравиться, то не исключено дальнейшее долгосрочное сотрудничество (контракт).

адрес сайта: www.hockeyinfo.ru

15 лет назад
AGovor
54 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$1000
10 дней

Заявки фрилансеров

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад