Cделать страничку на фреймах (Ilios)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо сделать страничку на фреймах по подобию

http://chtour.tdb.ru:8080/?cid=6

Более подробные инстр-ии во вложении!

15 лет назад
Kelend
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров