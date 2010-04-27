Сейчас есть в разработке портал социальной и информационно-туристической направленности. На данный момент есть уже на половину готовая пилотная версия сайта (реализация происходила на CMS Joomla + несколько модулей написанных полностью с нуля). ...
Написать парсер
Нужен обновляемый парсер для доски объявлений. Парсит объявления с других досок на мою. С добавлением на сайт.
Парсить отсюда http://irr.ru/jobs-education/
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