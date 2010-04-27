Написать парсер

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Завершен12 заявок299 просмотров

Нужен обновляемый парсер для доски объявлений. Парсит объявления с других досок на мою. С добавлением на сайт.

Парсить отсюда http://irr.ru/jobs-education/

15 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$40
2 дня
Все было сделано на высочайшем уровне, сотрудничеством очень доволен. Всем советую Сергея.
Грамотное ТЗ, человек всегда на связи, своевременная оплата. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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