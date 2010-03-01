Анимировать лого

http://coffee-club.kz/

надпись кофе клуб и чашечка должны светиться как на магазине неоновая вывеска

если есть вопросы, то в асю: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

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